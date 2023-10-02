Нічна атака дронами по Україні: Ігнат назвав кілька цілей росіян

Росіяни запустили по Україні менше дронів-камікадзе, однак "це не говорить про те, що не слід очікувати (атак – ред.) протягом дня".

Удари російських окупантів під час атак по Україні спрямовані на військові та інфраструктурні об'єкти. Загарбники запускають невелику кількість безпілотників, прокладають шляхи, щоб розвідати українську ППО.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 жовтня.

Мета атак Росії по Україні

Влаштовуючи удари по Україні, у росіян є різна мета, зазначив Ігнат.

"Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше, ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних", – пояснив речник Повітряних сил.

Він зазначив, що в ніч проти 2 жовтня росіяни вирішили запустити менше дронів-камікадзе, однак "це не говорить про те, що не слід очікувати (атак – ред.) протягом дня".

Навіщо росіяни запустили дрони 2 жовтня

Ігнат додав, що окупанти запускають по Україні невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоби з’ясувати, які засоби є в України, і чи працюють вони.

"Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, як би там не було. Щодо тих чотирьох дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється, що з нею відбулося", – поінформував речник ПС.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 2 жовтня запустили по Україні сім дронів-камікадзе Shahed-131/136. Сили ППО знищили чотири ворожих безпілотники.

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