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Ночная атака дронами по Украине: Игнат назвал несколько целей россиян

Ночная атака дронами по Украине: Игнат назвал несколько целей россиян

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Ночная атака дронами по Украине: Игнат назвал несколько целей россиян

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат/Скриншот

Россияне запустили по Украине меньше дронов-камикадзе, однако "это не говорит о том, что не следует ожидать (атак – ред.) в течение дня".

Удары российских оккупантов во время атак по Украине направлены на военные и инфраструктурные объекты. Захватчики запускают небольшое количество беспилотников, прокладывают пути, чтобы разведать украинскую ПВО.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 2 октября.

Цель атак России по Украине

Устраивая удары по Украине, у россиян есть разная цель, отметил Игнат.

"Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше, чем обычно, это все-таки направленные удары по определенным объектам военным или инфраструктурным", – объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.

Он отметил, что в ночь на 2 октября россияне решили запустить меньше дронов-камикадзе, однако "это не говорит о том, что не следует ожидать (атак – ред.) в течение дня".

Зачем россияне запустили дроны 2 октября

Игнат добавил, что оккупанты запускают по Украине небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы выяснить, какие средства есть у Украины, и работают ли они.

"Сегодня в конечном итоге небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, как бы то ни было. Что касается тех четырех дронов сбитых, то есть еще информация о том, что враг применял и баллистическую ракету на одном из направлений. Уточняется, что с ней произошло", – проинформировал представитель ВС.

Напомним, российские войска в ночь на 2 октября запустили по Украине семь дронов-камикадзе Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 за 2 октября 2023: ночь масштабных тревог! Последствия обстрелов

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Дата публикации
Просмотры
1681
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