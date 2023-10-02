Враг снова атаковал Сумщину: есть раненые

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 1 октября 2023 года.
В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях:
- Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).
- Краснопольская громада: 40 мин сбросил враг на территорию общины. Также осуществил пуск ракет ПТУР (2 взрыва)
- Дружбовская громада: русские ударили из РСЗО. Ранено 1 гражданское лицо. Также был обстрел из минометов (12 взрывов).
- Свеская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).
- Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов).
- Хотинская община: произведен обстрел из гаубицы (5 взрывов), артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов) и пуск с самолета ракет типа НАР (2 взрыва).
- Белопольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общества.
Напомним, в начале сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.
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