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Враг снова атаковал Сумщину: есть раненые

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг снова атаковал Сумщину: есть раненые

Фото — иллюстративный: враг не останавливается в обстрелах Сумщины / Фото: Полиция Сумской области

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 1 октября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях:

  • Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: 40 мин сбросил враг на территорию общины. Также осуществил пуск ракет ПТУР (2 взрыва)
  • Дружбовская громада: русские ударили из РСЗО. Ранено 1 гражданское лицо. Также был обстрел из минометов (12 взрывов).
  • Свеская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (9 взрывов).
  • Хотинская община: произведен обстрел из гаубицы (5 взрывов), артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов) и пуск с самолета ракет типа НАР (2 взрыва).
  • Белопольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общества.

Напомним, в начале сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
576
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