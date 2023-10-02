Російський льотчик "здався" посольству США – соцмережі

Пілот ЗС РФ поїхав на відпочинок у Дубай, але назад до Росії і не планував повертатися.

Російський льотчик із позивним "Гавр" поїхав на відпочинок в ОАЕ і там здався в полон у посольстві США.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Досьє шпигуна".

За інформацією паблік, військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардії, старший лейтенант Гавриченко (поз. "Гавр") разом зі своєю родиною, вирішив провести у відпустку Дубаї (ОАЕ).

Замість повернення до РФ, він подався до американського посольства в ОАЕ. "Гавр" заявив дипломатам, що відмовляється воювати проти України та висловив готовність до співпраці.

Про вчинок "Гавра" вже знають у Росії

"ФСБ проводить активні розгляди щодо обставин втечі льотчика. Ідуть допити товаришів по службі, обшуки особистих речей, огляд мобільних телефонів тощо", — пише "Досьє шпигуна".

Хтось підштовхнув льотчика до такого кроку

Паблік зазначає, що Гавриченко наслідував приклад російського льотчика вертолітного полку Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер і отримав за цю винагороду, притулок і нові документи для себе та сім'ї, а також льотчика 15-ї бригади армійської авіації РФ лейтенанта Дмитра Мішова, який втік до Литви.

Крім того, "Гавр" нібито був знайомий з льотчиком Антоном Васильєвим (колишнє прізвище – Лях). Васильєв залишив Росію після початку повномасштабного вторгнення. На даний момент проживає в Лос-Анджелесі.

"ФСБ вважає, що саме Антон Васильєв (Лях) переконав Гавриченка у необхідності втечі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає – ані з боку США, ані України, ані РФ.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 приземлився на території України. Як виявилося, гелікоптер перегнав 28-річний російський льотчик Максим Кузьмінов.

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