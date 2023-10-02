Ракети до ППО дорожчі, ніж "шахеди": Подоляк вказав, як вирішити проблему

Посилення української системи ППО передбачає не лише збільшення кількості передових систем і ракет до них.

Що потрібно, аби українська ППО стала більш ефективною, розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, йдеться насамперед про "розв’язання математичної задачі, що лежить у частині економіки війни".

Так, системи Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T дійсно запобігають ударам російських ракет. Однак нагадаємо, експерти давно зауважили, що вартість ракет до цих комплексів дорожча, ніж іранські "шахеди".

"Використання їх для збиття ударних безпілотних апаратів типу "Шахед" може бути рентабельне з погляду вартості ураженого апарата, спрямованого в критичний об'єкт, але не вартості ракети. А отже, це веде до зношування складських запасів союзників та довгострокового ослаблення", – каже Подоляк.

За його словами, крім мобільних установок великокаліберних кулеметів, сьогодні є достатньо простіших і дешевших зенітних систем, які зарекомендували себе як ефективний засіб проти "шахедів". Включно з Gepard, Vampire.

"Масштабування рішення відповідно до російських можливостей дасть змогу мінімізувати ефект від російських нальотів та забезпечить довгострокову стабільність неба України та сусідніх із нами країн НАТО. Головне сьогодні – своєчасне ухвалення рішень", – підсумував радник керівника ОП.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, яких установок потребують ЗСУ для підсилення ППО.

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