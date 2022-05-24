Зенітна установка Gepard: характеристики, історія створення, навіщо вона Україні

Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні тактико-технічні характеристики німецької зенітної самохідної артилерійської установки Gepard та історію її створення.

Як повідомляють в Spiegel в телефонній розмові міністрів оборони Німеччини та України (Крістін Ламбрехт та Олексія Резнікова) йдеться про передавання Збройним Силам України 15 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard вже у липні 2022 року. Також буде передано 59 тисяч снарядів до цих установок та проведено навчання українських військових.

Історія ЗСУ "Gepard"

Німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) встановлювалася на шасі танка Leopard I та вироблялася від середини 1970-х років компанією Krauss-Maffei.

Розроблення почалося ще 1966 року, коли виникла потреба замінити американські ЗСУ M42 Duster, які тоді використовувалися Бундесвером. Перше тестування чотирьох прототипів розпочалося 1969 року. На них було встановлено різні за калібром гармати: 30 мм та 35 мм. 25 червня 1970 року вирішили залишити лише один варіант - з гарматою калібру 35 мм.

Рішення про серійне випускання ЗСУ ухвалили 5 лютого 1973 року. Компанія Krauss-Maffei отримала контракт загальною вартістю 1,2 млрд німецьких марок на виготовлення 432 турелів та 420 корпусів. В армії перші машини з'явилися вже у грудні 1976 року.

1996 року систему було модернізовано. А наприкінці 2000-х років з'явилося повідомлення про плани зняти з озброєння Німеччини ЗСУ Gepard. Частину з цих установок продали в інші країни.

Тактико-технічні характеристики

Заявлені характеристики установок Gepard 1A2 Бундесверу:

Довжина: 7,76 м;

7,76 м; Ширина: 3,28 м;

3,28 м; Висота: 4,22 м з піднятим оглядовим радаром;

4,22 м з піднятим оглядовим радаром; Маса: близько 47,5 т;

близько 47,5 т; Екіпаж: 3 особи (водій, командир екіпажу, навідник);

3 особи (водій, командир екіпажу, навідник); Основний двигун: багатопаливний, потужністю 610 kW (830 к.с.);

багатопаливний, потужністю 610 kW (830 к.с.); Витрата палива: близько 150 л/100 км;

близько 150 л/100 км; Додатковий мотор: дизельний мотор Daimler-Benz OM 314;

дизельний мотор Daimler-Benz OM 314; Витрата палива: близько 10-20 л/год;

близько 10-20 л/год; Об'єм паливних баків: 985 л;

985 л; Максимальна швидкість: близько 65 км/год;

близько 65 км/год; Запас ходу (по шосе): близько 550 км;

близько 550 км; Основне озброєння: 2×35-мм автоматичні гармати Oerlikon KDA L/90;

2×35-мм автоматичні гармати Oerlikon KDA L/90; Темп вогню: 550 постріли на хвилину на одну гармату;

550 постріли на хвилину на одну гармату; Довжина ствола: 3150 мм (90 калібрів);

3150 мм (90 калібрів); Довжина ствола з приладом вимірювання початкової швидкості (v0): 3710 мм;

3710 мм; Засоби самозахисту: 76-мм система постановки димових завіс з 2 × 4 пусковими на башті.

Номенклатура боєприпасів

Основними типами боєприпасів головного озброєння є снаряди 35×228 мм:

HEI-T (фугасно-запалювальний з трейсером) Дальність: Максимальна: 4000 м (на цій відстані спрацьовує механізм самознищення) Горіння трейсера: понад 3100 м Ефективна висота: 3100-4000 м Час до самознищення: 6-12 с

SAPHEI-T (бронебійно-фугасний-запалювальний з трейсером) Дальність: 4000 м Дальність до самознищення: 4000 м Ефективна висота: близько 4000 м Час до самознищення: 6-12 с Бронепробиття: 40 мм на відстані 1000 м

APDS-T Дальність: 4000 м Горіння трейсера: 2000 м Ефективна висота: 4000 м Бронепробиття: 90 на відстані 1000 м

APFSDS-T Дальність: 4000 м Ефективна висота: 4000 м Бронепробиття: 115+ мм на відстані 1000 м

FAPDS Був доданий при модернізації 1A2. Мав поєднати балістичні характеристики підкаліберного снаряду з дією фугасного. Дальність: до 5000 м Ефективна висота: до 3500 м



Навіщо ЗСУ Gepard Україні

Навіщо ЗСУ Gepard Україні / Фото: commons.wikimedia.org

Ральф Кетцель, керівник концерну Krauss-Maffei, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії на територію України повідомив в інтерв'ю, що готовий передати українським захисникам 50 вживаних комплексів Gepard після їх повернення до працездатного стану. Проте для цього йому потрібно було отримати згоду від уряду, а Олаф Шольц тривалий час не хотів передавати Україні важке озброєння, щоб не спровокувати Володимира Путіна.

Чим ЗСУ Gepard зможе допомогти Україні? За словами воєнного оглядача Кирила Данильченка вони є "багатоцільовою системою, яка здатна працювати з бойових порядків механізованих частин, прикривати колони на марші, завдавати ударів із засідок за рахунок РЛС, яка засікає повітряну ціль за 15 км". Також він стверджує, що Gepard може "працювати" і бронебійними снарядами в борти танків чи в лоб бронетехніки зі слабшою бронею.

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