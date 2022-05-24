Як зміняться пенсії та соціальні виплати у червні

Механізм виплат пенсій та соціальної допомоги у червні не зміниться, деякі категорії зможуть розраховувати додатково на кошти міжнародних організацій. Як виплати зможуть отримати українці у червні - у матеріалі ТСН.ua

На період воєнного стану згідно з заявою міністра соцполітики Марини Лазебної в Україні профінансовано 100% виплат пенсій, субсидій та інших видів соціальної допомоги.

Крім регулярних виплат в червні близько мільйона українців зможуть отримати щорічну разову грошову допомогу відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань в умовах воєнного стану". 7 травня урядом було прийнято рішення про виплату цієї допомоги, в червні громадяни України зможуть її отримати. Розмір грошової виплати становитиме від 612 до 4 421 грн.

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20 травня Міністерство ветеранів ухвалив рішення про розширення пільг та гарантій для сімей тероборони та добровольців. Згідно з цим рішення добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть змогу отримати грошові виплати, передбачені у разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України. У разі загибелі – родичі військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, члени їхніх сімей отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень яку розділять рівними частками між усіма одержувачами.

Згідно з державною програмою виплат внутрішньо переміщеним особам переселенці та особи які перебувають на тимчасово окупованих територіях та територіях де ведуться бойові дії зможуть отримувати по 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або на особу з інвалідністю

Допомогу переселенцям, соціально незахищеним категоріям населення України в розмірі від 2200 до 2500 грн нададуть в червні ряд міжнародних організацій, таких, наприклад, як ЮНІСЕФ, ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції, інш.

На таку допомогу можуть розраховувати:

переселенці,

багатодітні сім'ї,

сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю,

люди похилого віку з низькими доходами.

Змінений механізм отримання виплат для військових пенсіонерів, якщо раніше вони могли скористатися лише Ощадбанком, у травні був ухвалений законопроєкт, який дозволяє їм самим обирати будь-який банк для цього.

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