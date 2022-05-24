Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі на автовокзалі знайшли гранату (фото)

Дата публікації
Перегляди
1675
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі на автовокзалі знайшли гранату (фото)

Фото: gorod.dp.ua

У Дніпрі на автовокзалі 24 травня прибиральник випадково знайшов гранату РГД-5 у купі сміття.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Чоловік звернувся до поліцейських, які патрулювали територію вокзалу. До обстеження долучили кінолога з собакою, яка натренована на пошук вибухових речовин і зброї. Поряд з місцем, де виявили гранату, пес подав сигнал про виявлення запалу УЗРГ

Боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Наразі поліція встановлює особу, яка могла пронести гранату із запалом на територію автовокзалу. 

Нагадаємо, у Дніпрі 32-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці в сторону п'ятиповерхового будинку на вулиці Батумській.

© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Бій біля Кривого Рогу: російським окупантам не вдається зайти на Дніпропетровщину

Бій біля Кривого Рогу: російським окупантам не вдається зайти на Дніпропетровщину

Читайте також:

Наступна публікація