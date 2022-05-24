У Дніпрі на автовокзалі знайшли гранату (фото)

У Дніпрі на автовокзалі знайшли гранату (фото)

У Дніпрі на автовокзалі 24 травня прибиральник випадково знайшов гранату РГД-5 у купі сміття.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Чоловік звернувся до поліцейських, які патрулювали територію вокзалу. До обстеження долучили кінолога з собакою, яка натренована на пошук вибухових речовин і зброї. Поряд з місцем, де виявили гранату, пес подав сигнал про виявлення запалу УЗРГ.

Боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Наразі поліція встановлює особу, яка могла пронести гранату із запалом на територію автовокзалу.

Нагадаємо, у Дніпрі 32-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці в сторону п'ятиповерхового будинку на вулиці Батумській.

Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

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