У Дніпрі на автовокзалі знайшли гранату (фото)

У Дніпрі на автовокзалі 24 травня прибиральник випадково знайшов гранату РГД-5 у купі сміття.
Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.
Чоловік звернувся до поліцейських, які патрулювали територію вокзалу. До обстеження долучили кінолога з собакою, яка натренована на пошук вибухових речовин і зброї. Поряд з місцем, де виявили гранату, пес подав сигнал про виявлення запалу УЗРГ.
Боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Наразі поліція встановлює особу, яка могла пронести гранату із запалом на територію автовокзалу.
Нагадаємо, у Дніпрі 32-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці в сторону п'ятиповерхового будинку на вулиці Батумській.
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