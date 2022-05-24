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В Днепре на автовокзале нашли гранату (фото)

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В Днепре на автовокзале нашли гранату (фото)

Фото: gorod.dp.ua

В Днепре на автовокзале 24 мая уборщик случайно обнаружил гранату РГД-5 в куче мусора.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Мужчина обратился к полицейским, патрулировавшим территорию вокзала. К обследованию приобщили кинолога с собакой, которая натренирована на поиск взрывчатых веществ и оружия. Наряду с местом, где обнаружили гранату, пес подал сигнал об обнаружении запала УЗРГ.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Сейчас полиция устанавливает лицо, которое могло пронести гранату с запалом на территорию автовокзала.

Напомним, в Днепре 32-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону пятиэтажного дома на улице Батумской.

© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
© www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області
Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

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