Как изменятся пенсии и социальные выплаты в июне

Механизм выплат пенсий и социальной помощи в июне не изменится, некоторые категории могут рассчитывать дополнительно на средства международных организаций. Как выплаты смогут получить украинцы в июне – в материале ТСН.ua

В период военного положения согласно заявлению министра соцполитики Марины Лазебной в Украине профинансировано 100% выплат пенсий, субсидий и других видов социальной помощи.

Кроме регулярных выплат в июне около миллиона украинцев смогут получить ежегодную разовую денежную помощь в соответствии с Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения". 7 мая правительством было принято решение о выплате этого пособия, в июне граждане Украины смогут его получить. Размер единоразовой денежной выплаты составит от 612 до 4421 грн.

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20 мая Министерство ветеранов приняло решение о расширении льгот и гарантий для семей терробороны и добровольцев. Согласно этому решению добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин смогут получить денежные выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии РФ против Украины. В случае гибели – родственники военных, погибших в войне с российскими оккупационными войсками, члены их семей получат единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен, которую разделят равными долями между всеми получателями.

Согласно государственной программе выплат внутриперемещенным лицам переселенцы и лица, находящиеся на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия, смогут получать по 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или на лицо с инвалидностью.

Помощь переселенцам, социально незащищенным категориям населения Украины в размере от 2200 до 2500 грн окажут в июне ряд международных организаций, таких как ЮНИСЕФ, ООН, Международный Комитет Красного Креста, Международная организация по миграции, др.

На такую помощь могут рассчитывать:

переселенцы,

многодетные семьи,

семьи, где воспитываются дети с инвалидностью,

пожилые люди с низкими доходами.

Изменен механизм получения выплат для военных пенсионеров, если раньше они могли воспользоваться только Ощадбанком, в мае был принят законопроект, позволяющий им самим выбирать любой банк для этого.

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