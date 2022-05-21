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Узнать размер будущей пенсии: рассказываем как

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Узнать размер будущей пенсии: рассказываем как

Рассчитать размер предстоящей пенсионной выплаты можно с помощью такого сервиса, как "Пенсионный калькулятор". Как это сделать – в материале ТСН.ua

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор» для вычисления пенсии

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  • Первое, что нужно сделать – это зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи.
  • Выбрать алгоритм расчета пенсии — как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.
  • Актуализировать данные о трудовой деятельности. Если необходимо, добавить периоды трудовой деятельности с указанием заработной платы и при необходимости отредактировать суммы ежемесячного заработка за текущие периоды.
  • После этого нажать кнопку "Сохранить и рассчитать", пенсия будет рассчитана.
  • Просмотреть данные размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета.

Результаты персонального расчета пенсии сохранятся в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно будет посмотреть и скорректировать в любое время.

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