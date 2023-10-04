Ужасное ДТП в Венеции: пара опоздала на автобус на 2 минуты

Невероятная история везения: 23-летняя София Заккария и 22-летний Нико фон Энгельман из Кельна могли оказаться среди числа жертв, но 2 минуты опоздания спасли им жизнь.

Супруги из Кельна опоздали на две минуты на автобус, разбившийся в Венеции.

Об этом пишет Вild.

23-летняя София Заккария и 22-летний Нико фон Энгельман из Кельна провели свой последний день отпуска в Венеции во вторник и хотели вечером вернуться на автобусе в кемпинг в Маргере (континентальный район Венеции). Они опоздали на автобус, что буквально спасло супругам жизнь. Их автобус сорвался с эстакады на железнодорожное полотно.

София Заккария и Нико фон Энгельман / Фото: The Bild

"У меня муравьи по коже, когда я думаю о том, что мы могли бы сесть на тот автобус. Мы бесспорно видели людей в автобусе за завтраком. Возможно, они были нашими соседями по гостинице", — говорит София.

31-летняя Эмине и 30-летний Ферхат из немецкого Гайденхайма были в Венеции со своей дочерью Зарой и тоже хотели сесть на этот автобус.

"Это была Лига чемпионов, я хотел посмотреть игру. Но мы опоздали на автобус. Я пожаловался своей жене, что не могу смотреть игру из-за нее", – рассказывает Ферхат.

Сейчас он этому очень рад. "Хорошо, что моей дочери не пришлось пройти через все это. Я просто обнимал ее каждые несколько минут", — добавляет он.

Место ДТП в Венеции / Фото: Associated Press

Напомним, поздно вечером 3 октября в Венеции с эстакады упал автобус. Погиб 21 человек, еще 18 получили травмы. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро почти сразу сообщил, что на месте происшествия обнаружили украинские паспорта.

В МИД Украины впоследствии сообщили, что в ужасной аварии погибли пять украинцев и трое — получили ранения.

Позже в МИД уточнили: в результате ДТП погибли четверо украинцев, еще четверо получили ранения.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возле Венеции автобус с украинцами вылетел из эстакады и упал на железнодорожные пути