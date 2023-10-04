Арестович порівняв кримінальну справу з концтабором: "Хочуть, щоб ми ходили строєм"

Колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович Відреагував на загрозу щодо кримінальних справ. Він каже, що деякі сторони хочуть, щоб “ми ходили строєм з барабанами від концтабору до концтабору”.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Україна і Росія вступили в бій за первородство Арестовича" - це найкращий коментар на сьогодні, на мою думку. Був ще добрий другий… "Раз на місяць СБУ просить Арестовича виїхати за кордон, щоб розкрити агентів ФСБ та ГРУ в Україні... які починають одразу підстрибувати та кричати "що, як, чому, на його місці мав бути я". Просто одні хочуть, щоб ми ходили строєм з барабанами від концтабору до концтабору, від дозволу до дозволу під триколором, інші хочуть, щоб ми ходили від концтабору до концтабору з барабаном під "жовто-гарячим і синім як небо" прапором”, - сказав Арестович.

Він також підкреслив, що людям потрібно зрозуміти, що “справа не в атрибутиці, не в назві і не в мові - справа у свободах”.

Нагадаємо, що народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Водночас і в Росії Арестовича оголосили у розшук.

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