Проти Арестовича відкрили ще одне кримінальне провадження — нардепка Піпа

Раніше 29 народних депутатів написали заяву до поліції на ексрадника ОП через завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Проти колишнього радника Офісу президента та скандального блогера Олексія Арестовича відкрито ще одне кримінальне провадження.

Про це в четвер, 16 листопада, повідомила у своєму дописі на Facebook народна депутатка Наталія Піпа.

За її словами, інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича вона отримала від Нацполіції.

“На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України”, – написала нардепка.

Політикиня не уточнила, за якою статтею Кримінального кодексу правоохоронці відкрили провадження, офіційних коментарів від правоохоронців наразі не було.

Відомо, що раніше Олексій Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент із виконанням російських пісень в центрі Львова. Після цього вона та ще 28 народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, це вже друге провадження проти Олексія Арестовича. Раніше поліція розпочала досудове розслідування щодо його сексистських висловлювань під час одного з психологічних семінарів. Ексрадник ОП говорив про бажання душити жінок та здійснювати над ними сексуальне насилля.

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