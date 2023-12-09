Німецькі соціал-демократи визнали, що помилялися щодо політики Путіна

Партія шкодує, що не дистанціювалася раніше від путінської системи.

У німецькій соціал-демократичній партії (СДПН) заявили, що проводили неправильну політику стосовно російського диктатора Путіна.

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Про це інформує видання n-tv.

Під час партійної конференції лідер політсили Ларс Клінгбайль про помилку, що партія не дистанціювалася раніше від путінської системи.

Клінгбайль заявив, що наразі мова йде про організацію безпеки проти Росії і Німеччина буде твердо стояти на боці України, яка зазнає агресії з боку РФ.

В свою чергу голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх визнав, що "повністю недооцінив" імперське мислення Путіна.

Водночас Мютценіх виступив проти дискредитації політики "розрядки", яка була раніше. За його словами, "соромно" ставити її "в один ряд з загарбницькою війною" проти України. Також він повторив свій заклик використовувати дипломатичні можливості для припинення конфліктів.

Війна Росії проти України показує, "що ми не завжди правильно оцінювали події останніх років", – йдеться в ключовій пропозиції, представленій партійним керівництвом. Дотримуватися припущення, що посилення економічних зв'язків сприятиме демократизації Росії, було "помилкою". Це призвело до того, що Німеччина "стала однобічно залежною від Росії з точки зору енергетичної політики".

"Поки Росія переслідує свою імперіалістичну мету завоювання і придушення суверенних держав, не може бути ніякої нормалізації відносин з Росією", – підкреслюється в пропозиції.

На додаток до розширення внутрішнього ринку і зміцнення соціальної Європи, також важливо, "щоб Європейський Союз подолав неефективну і недієву фрагментацію у своїй оборонній політиці і у своїх галузях озброєнь". Що стосується східноєвропейської політики, то, згідно з документом СДПН, важливо "створити умови для якнайшвидшого прийняття України, Молдови та Грузії". Щоб зберегти здатність Європи діяти, ЄС також повинен "відійти від принципу одностайності" у сфері зовнішньої політики, вважають соціал-демократи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Британії порівняв сучасну Росію з нацистською Німеччиною.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі відреагували на участь Путіна у "виборах".

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