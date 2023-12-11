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В Феодосии "расцвела бавовна" (видео)

В Феодосии "расцвела бавовна" (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
849
Время на прочтение
1 мин
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В Феодосии "расцвела бавовна" (видео)

Дым после взрывов в Феодосии 11 декабря/Скриншот

В оккупированном городе виден густой черный дым после взрывов.

В оккупированной Феодосии (Крым) раздались взрывы утром 11 декабря, после которых в небе поднимается столб дыма.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Феодосийцы слышали взрывы утром 11 декабря. А местные паблики выложили видео с черным дымом, который поднимается в небо на месте возможной "бавовны". Сообщается, что в Феодосии "что-то горит".

В Феодосии прогремели взрывы 11 декабря

В Феодосии прогремели взрывы 11 декабря

К слову, накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке наработок на 2024 год, благодаря которым оккупанты будут вынуждены навсегда покинуть Крым.

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Дата публикации
Просмотры
849
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