В Феодосии "расцвела бавовна" (видео)

В оккупированном городе виден густой черный дым после взрывов.

В оккупированной Феодосии (Крым) раздались взрывы утром 11 декабря, после которых в небе поднимается столб дыма.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Феодосийцы слышали взрывы утром 11 декабря. А местные паблики выложили видео с черным дымом, который поднимается в небо на месте возможной "бавовны". Сообщается, что в Феодосии "что-то горит".

В Феодосии прогремели взрывы 11 декабря

К слову, накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке наработок на 2024 год, благодаря которым оккупанты будут вынуждены навсегда покинуть Крым.

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