Ракетно-дроновый удар по Украине: враг атаковал 11 областей — как прошла ночь в регионах

Ночь против 11 декабря в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро понедельника, 11 декабря, и как прошла ночь в Украине.

Киевщина

Враг в очередной раз атаковал область ночью. По предварительной информации – попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

В одной из громад области зафиксировано падение обломков во двор частного дома. В столице обломки сбитых ракет повредили здания в Дарницком районе. Есть пострадавшие. Последствия ракетной атаки уточняются.

Черниговщина

За сутки – три обстрела (15 взрывов). Враг из минометов обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 20 взрывов из АГС. Предварительно без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.

В Середино-Будской громаде в результате одного из обстрелов повреждены 3 частных жилых дома.

Запорожская область

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 78 ударов по 16 населенным пунктам области. 62 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Новоданиловки, Левадного, Белогорья, Преображенки, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 15 беспилотниками Новодаровку, Волшебное, Малую Токмачку, Малиновку, Луговское и Роботино.

Днепропетровщина

Три БПЛА вчера днем направили оккупанты на Никопольщину. Дроны-камикадзе попали по районному центру. Ударили по нему и по тяжелой артиллерии. Повредили помещение одного из предприятий и линию электропередач. Обошлось без жертв.

Харьковщина

Под артиллерийскими и минометными ударами – более 18 населенных пунктов области: Казачья Лопань Харьковского района, Графское, Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка и Берестово Купянского района и другие.

Враг нанес авиаудары по окрестностям Петропавловки, Песчаного, Первомайского, Чернещины, Дружелюбовки.

В с. Куриловка Купянского района в результате обстрела возник пожар, повреждены 4 гаража и частный дом.

ВСУ отразили четыре вражеских атаки в окрестностях Синьковки и Петропавловки.

Луганщина

Штурмовая и тактическая авиация врага вчера была задействована по всей линии фронта в Луганской области. Захватчики били и в районе Твердохлебового, что севернее Сватового, и по Макеевке. Не обошли Серебрянский лес. Не уменьшается и суточное количество снарядов, выпущенных по нашим позициям и селам. На этот раз – 537. Обстреляны Невское и Белогоровка. Атаки оккупантов отбиты от Макеевки. За сутки противник совершил 127 обстрелов (537 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов за прошедшие сутки – 9 населенных пунктов: Курахово, Авдеевка, Торецк, пгт Очеретино, с.Орловка, с.Клещиевка, с.Берестки, с.Бердичи, с.Сокол. Повреждены 22 жилых дома (из них 4 – многоквартирные), магазин.

Николаевщина

Во время ночной атаки в г. Снигиревка в результате падения обломков сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" возникло возгорание пустого складского помещения на территории агропредприятия. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В ночь на 11 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены 13 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков. Также вчера в г. Очаков в результате падения обломков сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136" повреждения получил жилой дом. Пострадавших нет.

В населенном пункте Куцурубской громады, также в результате падения обломков сбитого БпЛА типа "Shahed-131/136", возник пожар складского помещения с сельскохозяйственной техникой, которая была оперативно ликвидирована. Пострадавших нет.

Одесчина

Силы ПВО сбили два дрона типа "Shahed-131/136" в области во время ночной атаки РФ.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 84 обстрела (435 снарядов), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (11 снарядов).

Вчера вечером были сбиты три вражеских ударных БПЛА типа "Shahed-136" в районе Херсона и н.п. Камышаны Херсонского района. Днем армия РФ ударила по Херсону. Было попадание в жилую застройку. Осколочные ранения головы, взрывную травму получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.

Под вражеский огонь попала Ивановка. В селе ранена 52-летняя женщина — ее госпитализировали.

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