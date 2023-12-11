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У Феодосії "розквітла бавовна" (відео)

У Феодосії "розквітла бавовна" (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
849
Час на прочитання
1 хв
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У Феодосії "розквітла бавовна" (відео)

Дим після вибухів у Феодосії 11 грудня / Скриншот

В окупованому місті видно густий чорний дим після вибухів.

В окупованій Феодосії (Крим) пролунали вибухи вранці 11 грудня, після яких у небі здіймається стовп диму.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Жителі Феодосії чули вибухи вранці 11 грудня. А місцеві пабліки виклали відео з чорним димом, який здій мається в небо на місці можливої "бавовни". Повідомляється, що у Феодосії "щось горить".

У Феодосії прогриміли вибухи 11 грудня

У Феодосії прогриміли вибухи 11 грудня

До слова, напередодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підготування напрацювань на 2024 рік, завдяки яким окупанти будуть змушені назавжди залишити Крим.

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849
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