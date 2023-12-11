Росія перекидає на один із напрямків фронту "зуби дракона" - Андрющенко

Росія останнім часом стягує на Вугледарський напрямок резерви та техніку.

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили "зуби дракона", які планують перекинути на Вугледарський напрямок.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни перевозять "зуби дракона" із Новоазоовська.

"Знов зафіксовано постачання "зубів дракона" з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Андрющенко припускав, що окупаційні війська найближчим часом можуть почати наступ на Вугледар Донецької області. Вони активно звозять резерви на цей напрямок.

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