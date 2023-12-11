На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко

Відомий український актор Андрій Павленко загинув на фронті, коли захищав Україну від російських окупантів.

Сумну новину повідомила його дружина Дарія Орєхова у своєму Facebook. З болем вона повідомила, що її чоловіка більше немає. Дату прощання дружина Павленка оголосить згодом.

Андрій Павленко / Фото: facebook.com/darya.orekhova.3

"Війна нікого не шкодує...Війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий...", - написала дружина артиста.

Зазначимо, Андрій Павленко – відомий український актор. Він знімався в таких стрічках, як "Лист очікування", "Сашка", "Перевертень у погонах", "Фото на документи" та інших. Від початку повномасштабної війни Павленко захищав Україну від російських окупантів. В актора залишилася дружина та двоє дітей.

Андрій Павленко / Фото: facebook.com/darya.orekhova.3

Нагадаємо, 7 грудня загинув актор Василь Кухарський від тяжкого поранення, яке він отримав на війні. Українські артисти вже попрощалися з захисником та висловили щирі співчуття його рідним і близьким.

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