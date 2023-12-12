Окупанти досягли незначних успіхів на двох напрямках – ISW

Російські війська 11 грудня продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися вперед.

Про це інформує Інститут вивчення війни ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили щонайменше чотири російські атаки на куп’янському напрямку в районі Синьківки (9 км на схід від Куп’янська) та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та щонайменше п’ять російських атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки (23 км на північний захід). Кремінна) і Терни (17 км на захід від Кремінної).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії на Куп'янському напрямку в районі Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і в Лимані. напрямку біля Житлівки (2 км на північний захід від Кремінної).[41] Сирський також повідомив, що російські військові перекидають до штурму поблизу Синьківки штурмові підрозділи, які раніше були в резерві.

Російські військові блогери стверджували, що російські сили досягли незначних успіхів біля Широкої Балки (приблизно 11 км на захід від Кремінної) і атакували в напрямку Ямполівки (17 км на захід від Кремінної). На зображенні, опублікованому 10 грудня, нібито видно особовий склад російського загону «Фантом» (3-я мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу), що діє на Лиманському напрямку.

Водночас російські джерела стверджували, що українські сили наступали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися 11 грудня. Міністерство оборони Росії стверджує, що російські війська відбили українські атаки поблизу Петропавлівки, Синьківки, озера Лиман (на північний захід від Синьківки), Тернів, Діброва. Один з російський військових блогерів стверджував, що українські сили контратакували та закріпилися на захід від Широкої Балки.

11 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і останнім часом незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

11 грудня російські блогери заявили, що російські війська здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового. Один "журналіст" стверджував, що російські війська увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки, але ISW не знайшло візуального підтвердження будь-яких із цих російських заяв. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки під самою Авдіївкою; на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) і Тоненьке (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Українські військові зазначили, що нещодавно російські війська активізували механізовані наступальні операції поблизу Авдіївки. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що 10 грудня російські війська за підтримки бронетехніки розпочали значні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька) і знищили 11 російських танків і 15 бойових броньованих машин. У Генштабі України повідомили, що 11 грудня українські сили відбили щонайменше 49 атак Росії поблизу Авдіївки, що значно більше, ніж за останні кілька тижнів. Однак ISW ще не помітила значних успіхів Росії поблизу Авдіївки в результаті цих атак.

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, провели успішні локальні контратаки та позбавили російських окупантів повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки.

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