Росія оголосила Україні ультиматум щодо війни: аналіз ISW

Путін не збирається припиняти війну, навіть якщо його максималістські цілі були б досягнуті.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що максималістські цілі РФ у війні проти України не змінилися. Вона повторила вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття нею військових і територіальних вимог РФ, не натякаючи на готовність до серйозних переговорів.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Ультиматум від Росії

В інтерв’ю AFP 9 грудня Захарова заявила, що "всеосяжне, стійке і справедливе вирішення питання" в Україні можливе лише в разі, якщо Захід припинить "накачувати Збройні сили України зброєю", і якщо Україна здасть заявлені Росією свої території та виведе з них свої війська.

Речниця російського МЗС повторила давню заяву Кремля про те, що країна-агресорка вторглася до України для "демілітаризації", "денацифікації" та "забезпечення прав російськомовних громадян".

Аналітики зазначили, що влада РФ постійно використовує термін "денацифікація" як код для усунення обраної української влади та її заміни таким урядом, який Кремль вважає прийнятним.

Цілі війни Росії проти України не змінилися

"Демілітаризація", очевидно, назавжди залишить Україну на милість Росії. Коментарі Захарової чітко підкреслюють той факт, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії до України, викладені президентом Росії Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, не змінилися, і що Путін не має наміру припиняти війну, якщо його максималістські цілі були б досягнуті", – вважають в Інституті вивчення війни.

В ISW вважають, що Росія не збирається вступати в серйозні переговори з Україною. Переговори на умовах РФ рівносильні повній капітуляції України та Заходу.

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Також повідомляється, що вимога Захарової про виведення українських військ з "території Росії" як необхідної передумови для завершення війни, свідчить, що цілі РФ передбачають контроль над чотирма областями України, частини яких окуповані ворогом. Йдеться поро Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину.

"Заклики до капітуляції України за нинішніх обставин російського контролю над українською територією аж до теперішньої лінії фронту вже є неприйнятними з погляду життєво важливих інтересів національної безпеки України та Заходу, як раніше оцінювало ISW", – йдеться у звіті.

Росія хоче захопити ще більше територій України

Також зазначається, що вимога РФ щодо ще більшого здавання території, контрольованої Україною, вказує на те, що цілі країни-агресорки виходять далеко за межі збереження окупованих на сьогодні територій.

Водночас російські війська продовжують наступальні операції у східній частині Харківської області, про анексію якої РФ не заявляла. Це свідчить про те, що територіальні цілі Росії можуть бути навіть більш експансивними, ніж ті, які виклала Захарова.

До слова, на думку українського журналіста і публіциста Віталій Портников, вихід ЗСУ на кордони 1991 року не обов'язково означатиме припинення війни, адже Росія може продовжити обстріли по території України.

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