Астрологічний прогноз на 12 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, покровителькою якого є Геката, є найнебезпечнішим у всьому місячному календарі. Не можна розпочинати роботу над новими проєктами – вони приречені на невдачу, тому потрібно займатися завершенням старих справ, до того ж робити це спокійно і не поспішаючи.

Символ дня: Спрут.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: змійовик, перламутр, обсидіан, лабрадор.

За яку частину тіла відповідає: анус, пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань та психічних недуг.

Харчування дня: корисно постувати і голодувати, якщо здоров'я не дозволяє піти на такі радикальні заходи, бажано хоча б обмежити раціон пісними стравами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія і містика дня: ворожити потрібно тільки в тому разі, якщо без цього ніяк не обійтися.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають приємними, але, на щастя, віщими також не будуть.

Табу дня: не можна спілкуватися з незнайомими людьми і ходити безлюдними вулицями у темний час доби.

Цитата дня: «Диких звірів можна боятися, бо дикий звір поранить лише тіло, а поганий друг ранить душу» (Будда).

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