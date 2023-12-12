Астрологический прогноз на 12 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, которому покровительствует Геката, является самым опасным во всем лунном календаре. Нельзя приступать к работе над новыми проектами – они обречены на неудачу, поэтому нужно заниматься завершением старых дел, причем делать это спокойно и не торопясь.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, обсидиан, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний и психических недугов.
Питание дня: полезно поститься и голодать, если здоровье не позволяет пойти на такие радикальные меры, желательно хотя бы ограничить рацион постными блюдами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: гадать нужно только в том случае, если без этого никак не обойтись.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают приятными, но, к счастью, вещими тоже не будут.
Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми и ходить по безлюдным улицам в темное время суток.
Цитата дня: "Диких зверей можно не бояться, ибо дикий зверь ранит только тело, а плохой друг ранит душу" (Будда).
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