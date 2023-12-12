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Астрологический прогноз на 12 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 декабря

Спрут - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, которому покровительствует Геката, является самым опасным во всем лунном календаре. Нельзя приступать к работе над новыми проектами – они обречены на неудачу, поэтому нужно заниматься завершением старых дел, причем делать это спокойно и не торопясь. 

Символ дня: спрут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, обсидиан, лабрадор.   

За какую часть тела отвечает: анус, прямая кишка. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний и психических недугов. 

Питание дня: полезно поститься и голодать, если здоровье не позволяет пойти на такие радикальные меры, желательно хотя бы ограничить рацион постными блюдами. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: гадать нужно только в том случае, если без этого никак не обойтись. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают приятными, но, к счастью, вещими тоже не будут. 

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми и ходить по безлюдным улицам в темное время суток. 

Цитата дня: "Диких зверей можно не бояться, ибо дикий зверь ранит только тело, а плохой друг ранит душу" (Будда). 

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Дата публикации
Просмотры
558
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