Новолуние 13 декабря 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на новолуние 13 декабря 2023 года рассказывает, что у Овнов улучшатся дела, а Близнецы не должны бояться сделать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на новолуние 13 декабря 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка кубков"
Дела улучшатся. В отношениях вы добились немало. На работе следует задуматься над дальнейшим развитием.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Работайте над финансовым развитием. В отношениях наслаждайтесь близостью. На работе – смело двигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь работы на первый шаг. Но в отношениях он должен быть обоснованным. А на работе положите начало новому проекту.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Сила"
Пора продемонстрировать силу. В отношениях уравновесьте ваши чувства и разум. А на работе следует проявить профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Баланс – ключевое слово нынешнего дня. В отношениях задумайтесь о "золотой середине". А на работе осмотритесь вокруг и сделайте определенные выводы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях лучше не оскорблять вторую половинку. На работе нужно найти врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились успеха. В отношениях наслаждайтесь чувствами. А на работе – собственным развитием.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Пора начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь вместе над финансовым развитием. А на работе смело продвигайтесь вперед.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул или отпуск.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не следует брать на себя дел больше, чем вы можете справиться. В отношениях сейчас будет тяжело. На работе следует найти единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях закройте свое сердце. А на работе эмоции вам будут только мешать.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях будет тяжело. На работе защищайтесь от противников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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