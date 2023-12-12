На Харьковщине и Белгородщине раздались взрывы

Ночь против 12 декабря 2023 снова показалась беспокойной.

В ночь на 12 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях предупредили о ракетной опасности.

В то же время местные паблики заявляли о звуках взрывов в области, правда, прозвучавших вроде бы на расстоянии.

В то же время громкая "бавовна" расцвела и на российской Белгородщине. Об этом заявили очевидцы в сообщении в социальных сетях. В большинстве случаев именно оттуда россияне обстреливают Харьковщину.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже глава Белгородщины Вячеслав Гладков заявил о якобы работе российской "ПВО".

"Над Белгородским районом сработала "наша система ПВО" — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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