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На Харківщині та Бєлгородщині пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Харківщині та Бєлгородщині пролунали вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ніч проти 12 грудня 2023 року знову видалася неспокійною.

У ніч проти 12 грудня на Харківщині була оголошена повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах попередили про ракетну небезпеку. 

Водночас місцеві пабліки заявляли про звуки вибухів в області, щоправда, які пролунали начебто на віддалі. 

Водночас гучна "бавовна" розквітла і на російській Бєлгородщині. Про це заявили очевидці у повідомленні у соціальних мережах. У більшості випадків саме звідти росіяни обстрілюють Харківщину.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте особистою безпекою. 

Пізніше очільник Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу російської "ППО". 

"Над Бєлгородським районом спрацювала "наша система ППО" — збита одна повітряна ціль над селом Безсонівка. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні. 

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Дата публікації
Перегляди
167
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