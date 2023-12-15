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Вибух гранати у будівлі сільради на Закарпатті: депутат-підривник – живий, понад 20 постраждалих (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Вибух гранати у будівлі сільради на Закарпатті: депутат-підривник – живий, понад 20 постраждалих (фото)

На Закарпатті депутат підірвав гранати прямо під час сесії Керецьківської сільради / Фото: Мукачево.net

Внаслідок події постраждало 26 людей, шестеро з яких у важкому стані, медики реанімують депутата-підривника.

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради. Спочатку з'явилося повідомлення, що підривник загинув, але потім з'ясувалося, що він живий.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Наразі депутата Керецьківської сільської реанімують.

Наразі депутата-підривника реанімують / © Патрульна поліція Закарпаття
Наразі депутата-підривника реанімують / Фото: Патрульна поліція Закарпаття

"За моєю інформацією, підривник – депутат Керецьківської сільської ради першого скликання від партії "Слуга Народу", 12 вересня 1969 р.н., який мешкає в селі Кушниця. Наразі відомо, що підривник-депутат живий. На сесії сільради розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік", - повідомив журналіст.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Подія трапилась у будівлі Керецьківської сільської ради / ©
Подія трапилась у будівлі Керецьківської сільської ради

Тривають першочергові слідчі дії.

У поліції Закарпаття повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Як додала ТВО заступника начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, підривннику загрожує до 10 років тюрми за терористичний акт.

Нагадаємо, сьогодні об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

Вибух гранат під час сесії на Закарпатті

Вибух гранат під час сесії на Закарпатті

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Дата публікації
Перегляди
4285
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