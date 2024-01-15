В России упали сразу две ракеты "Калибр": детали об инциденте с видео

Местные власти назвали одну из ракет "неустановленным устройством", однако эксперты убеждены, что речь идет о "Калибрах".
В Краснодарском крае России в течение 13 января упали сразу две ракеты "Калибр". Локацию, где упала одна из целей, сняли на видео местные жители.
Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.
Первая ракета упала утром 13 января между станицами Павловска и Атаманска. Именно это место было запечатлено на видео и выложено в Сеть.
Местные власти назвали ракету "неустановленным устройством". Однако военный эксперт Ян Матвеев считает, что речь идет о ракете "Калибр". К такому же выводу пришли военные аналитики Conflict Intelligence Team, проанализировав фото и видео с упавшей ракетой.
В паблике сообщается, что позже эта информация была подтверждена их источниками в экстренных службах Краснодарского края.
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Это не единственная российская ракета, которая упала в Краснодарском крае 13 января. Вечером падение ракеты "Калибр" зафиксировали также в Ленинградском районе. Цель упала в поле неподалеку от хутора Западный.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Напомним, 13 января украинский журналист Денис Казанский сообщил, что российская ракета, которую оккупанты запустили по территории Украины, упала на территории Краснодарского края.
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