"Евровидение-2024": кто претендует стать членом жюри нацотбора

Всего девять претендентов соревнуются за место в жюри.

Стало известно, кто претендует стать членом жюри нацотбора на "Евровидение-2024".

В "Дії" уже начался опрос, где можно проголосовать за своего фаворита. Всего девять претендентов на судейское кресло.

В частности, помогать выбирать победителя нацотбора, который будет представлять Украину на "Евровидении-2024", планируют: пиар-специалист Александр Вареница, артист Андрей Данилко, певица Джамала, хореограф Елена Коляденко, певица Екатерина Павленко, певец Сергей Танчинец, композитор Евгений Хмара, ведущий Павел Шилько.

В "Дії" началось голосование за жюри нацотбора / Фото: corp.suspilne.media

Голосование за члена жюри нацотбора на "Евровидение-2024" продлится с 15 января по 22 января, 22:00. На утро 15 января в голосовании лидируют Андрей Данилко, далее Екатерина Павленко, а после нее – Джамала.

Чтобы проголосовать за фаворита, достаточно зайти в "Дію", нажать "Послуги", затем "Опитування", выбрать фаворита и отдать ему свой голос. По результатам голосования выберут трех членов жюри, которые наберут больше всего баллов.

Напомним, уже известно, с какими песнями участники нацотбора будут бороться за право поехать в Мальме. Конкурсные композиции финалистов можно послушать по ссылке.

Кстати, не обошлось без казусов. Группу NAHABA заподозрили в плагиате. Пользователям Сети трек участников напомнил композицию российской группы t.A.T.u. – "Нас не догонят".

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