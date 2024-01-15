"Євробачення-2024": хто претендує стати членом журі нацвідбору

Всього дев'ять претендентів змагаються за місце в журі.
Стало відомо, хто претендує стати членом журі нацвідбору на "Євробачення-2024".
Так, у "Дії" вже розпочалося опитування, де можна проголосувати за свого фаворита. Всього є дев'ять претендентів на суддівське крісло.
Зокрема, допомагати обирати переможця нацвідбору, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2024", планують: піар-фахівець Олександр Варениця, артист Андрій Данилко, співачка Джамала, хореографиня Олена Коляденко, співачка Катерина Павленко, співак Сергій Танчинець, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара, ведучий Павло Шилько.
Голосування за члена журі нацвідбору на "Євробачення-2024" триватиме від 15 січня до 22 січня, 22:00. Станом на ранок 15 січня у голосуванні лідирують Андрій Данилко, далі Катерина Павленко, а після неї – Джамала.
Щоб проголосувати за фаворита, достатньо зайти в "Дію", натиснути "Послуги", потім "Опитування", обрати фаворита і віддати йому свій голос. За результатами голосування оберуть трьох членів журі, які наберуть найбільше балів.
Нагадаємо, вже відомо, з якими піснями учасники нацвідбору змагатимуться за право поїхати в Мальме. Конкурсні композиції фіналістів можна послухати за посиланням.
До речі, не минулося без казусів. Гурт NAHABA запідозрили в плагіаті. Користувачам Мережі трек учасників нагадав композицію російського гурту t.A.T.u. – "Нас не догонят".
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