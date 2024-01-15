"Євробачення-2024": хто претендує стати членом журі нацвідбору

Всього дев'ять претендентів змагаються за місце в журі.

Стало відомо, хто претендує стати членом журі нацвідбору на "Євробачення-2024".

Так, у "Дії" вже розпочалося опитування, де можна проголосувати за свого фаворита. Всього є дев'ять претендентів на суддівське крісло.

Зокрема, допомагати обирати переможця нацвідбору, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2024", планують: піар-фахівець Олександр Варениця, артист Андрій Данилко, співачка Джамала, хореографиня Олена Коляденко, співачка Катерина Павленко, співак Сергій Танчинець, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара, ведучий Павло Шилько.

У "Дії" розпочалося голосування за журі нацвідбору / Фото: corp.suspilne.media

Голосування за члена журі нацвідбору на "Євробачення-2024" триватиме від 15 січня до 22 січня, 22:00. Станом на ранок 15 січня у голосуванні лідирують Андрій Данилко, далі Катерина Павленко, а після неї – Джамала.

Щоб проголосувати за фаворита, достатньо зайти в "Дію", натиснути "Послуги", потім "Опитування", обрати фаворита і віддати йому свій голос. За результатами голосування оберуть трьох членів журі, які наберуть найбільше балів.

Нагадаємо, вже відомо, з якими піснями учасники нацвідбору змагатимуться за право поїхати в Мальме. Конкурсні композиції фіналістів можна послухати за посиланням.

До речі, не минулося без казусів. Гурт NAHABA запідозрили в плагіаті. Користувачам Мережі трек учасників нагадав композицію російського гурту t.A.T.u. – "Нас не догонят".

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