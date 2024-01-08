Россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированный город

На Рубежное враг сбросил авиабомбу ФАБ-250.
Российский самолет 8 января сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Оккупанты заявили о "внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250".
Об этом сообщил главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250", — написал Пасечник в Сети.
Он утверждает, что обошлось без пострадавших и всех жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Местным жителям было предложено разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, среди которых двое детей.
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На месте работает следственно-оперативная группа так называемой "МВД", представители "МЧС" и военной комендатуры. По словам главаря "ЛНР", специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.
К слову, 2 января в ходе массированной атаки по Украине российская ракета упала в Воронежской области РФ. В селе Петропавловка было разрушено много домов, а российские паблики информировали об 11 погибших и десятках раненых.
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