Россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированный город

Российский самолет 8 января сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Оккупанты заявили о "внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250".

Об этом сообщил главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250", — написал Пасечник в Сети.

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Он утверждает, что обошлось без пострадавших и всех жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Местным жителям было предложено разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, среди которых двое детей.

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На месте работает следственно-оперативная группа так называемой "МВД", представители "МЧС" и военной комендатуры. По словам главаря "ЛНР", специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

К слову, 2 января в ходе массированной атаки по Украине российская ракета упала в Воронежской области РФ. В селе Петропавловка было разрушено много домов, а российские паблики информировали об 11 погибших и десятках раненых.

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