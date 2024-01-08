Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированный город

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3488
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированный город

Российская авиабомба ФАБ-250/Фото: Militarnyi

На Рубежное враг сбросил авиабомбу ФАБ-250.

Российский самолет 8 января сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Оккупанты заявили о "внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250".

Об этом сообщил главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250", — написал Пасечник в Сети.

Он утверждает, что обошлось без пострадавших и всех жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Местным жителям было предложено разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, среди которых двое детей.

Читайте главные новости дня:

На месте работает следственно-оперативная группа так называемой "МВД", представители "МЧС" и военной комендатуры. По словам главаря "ЛНР", специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

К слову, 2 января в ходе массированной атаки по Украине российская ракета упала в Воронежской области РФ. В селе Петропавловка было разрушено много домов, а российские паблики информировали об 11 погибших и десятках раненых.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3488
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация