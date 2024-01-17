Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для ряда областей

Угроза касается Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для ряда областей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.
В сообщении указывается, что угроза применения врагом баллистического вооружения есть для Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
"Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов.
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