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Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для ряда областей

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для ряда областей

Ракета

Угроза касается Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для ряда областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

В сообщении указывается, что угроза применения врагом баллистического вооружения есть для Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

"Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов.

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