Дочь Ирины Горовой показала редкое фото с родным отцом

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой – Наталья – обычно держит подальше от публики свою личную жизнь.

Однако о важной встрече с родным человеком она решила рассказать. К слову, Наташа встретилась с отцом, рэпером Юрием Горовым. Об этом дочь Ирины Горовой сообщила в своем Instagram, а также опубликовала фото с родным человеком.

На снимке папа обнимал Наташу и держал ее за ухо, тем временем она улыбаясь позировала перед камерой. Как поделилась дочь Горовой, они с отцом очень похожи: "Говорят, что похожи".

Дочь Ирины Горовой с отцом / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Отметим, Ирина Горовая вышла замуж за Юрия Горового в 1994 году. В браке супруги прожили 11 лет. У них есть общая дочь Наталья, которая появилась на свет в 1997 году. Также у Ирины Горовой есть сын Андрей, которого она родила в 2008 году, когда была в браке с рэпером Потапом.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин делилась редким фото с родным человеком. Исполнительница показала, как с мамой отдыхала в Буковеле, и удивила сходством с ней.

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