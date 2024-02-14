ВСУ назвали горячую точку на Лиманском направлении

Горячее у так называемого Торского выступа.

Пока горячей точкой боевых действий на Лиманском направлении является село Терны, где захватчики сосредоточили основное внимание и резервы. Армия РФ стремится выйти к реке Черный Жеребец.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"Самая горячая точка сейчас вблизи населенного пункта Терны. Там противник акцентирует свое внимание, подтягивает туда свои резервы с использованием всей имеющейся линейки вооружения, артиллерии, авиации, минометов, танков и стрелкового оружия", — говорит Евлаш.

По его словам, горячо возле так называемого Торского выступа. Сюда, отмечает представитель ВСУ, оккупанты акцентируют свое основное внимание и взимают основные силы. Россияне атакуют вблизи Тернов и пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец.

"Наши воины используя инициативность, креативный подход пытаются остановить врага и прилагают максимум усилий в условиях тех сил и имеющихся средств, боеприпасов, которые они имеют, чтобы отразить и сточить наступательный потенциал противника», — рассказал Евлаш.

Как сообщалось, на днях к Авдеевке пришло подкрепление, чтобы удержать город. Так, в городе была проведена ротация некоторых подразделений 110-й отдельной механизированной бригады. Их заменили другими подразделениями ВСУ.

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