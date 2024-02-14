Армия РФ продвигается у Бахмута — ISW

Российские оккупационные войска продвинулись к западу от Бахмута Донецкой области на фоне позиционных боев в этом районе на протяжении минувших суток, 13 февраля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики со ссылкой на речника украинской бригады сообщают, что российские силы частично продвигаются вблизи Богдановки, что на северо-западе от Бахмута, и захватывают целые буреломы и леса территории вблизи населенного пункта.

Кроме того, представитель ВСУ опроверг заявления некоторых милблогеров из РФ, что якобы захватчики продвинулись в пределах двух километров от Времен Яр. Отмечается, что российские милблогеры утверждали 12 и 13 февраля, что части 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продвинулись в направлении Богдановки, к западу от трассы O0506 (Хромово-Времен Яр), а также в сторону Ивановского (к западу от Бахмута).

Отмечается, что позиционные бои продолжались к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки и Веселого, к северо-западу — в районе Богдановки, к западу от города — в районе Ивановского, к юго-западу — в районе Клещиевки и Андреевки и к югу — в районе Шумов и Южного.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Напомним, заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер считает, что оккупанты РФ стремятся захватить Времен Яр Донецкой области. Россиян ужесточили атаки на этот город.

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