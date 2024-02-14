Армія РФ просувається біля Бахмута - ISW

Російські окупаційні війська просунулися на захід від Бахмута Донецької області на тлі позиційних боїв у цьому районі потягом минулої доби, 13 лютого.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики з посиланням на р ечника української бригади повідомляють, що російські сили частково просуваються поблизу Богданівки, що на північному заході від Бахмута, та захоплюють цілі буреломи і ліси території поблизу населеного пункту.

Крім того, представник ЗСУ заперечив заяви деяких мілблогерів з РФ, що нібито загарбники просунулися в межах двох кілометрів від Часів Яр. Зазначається, що р осійські мілблогери стверджували 12 і 13 лютого, що частини 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) просунулися в напрямку Богданівки, на захід від траси O0506 (Хромове-Часів Яр), а також в бік Іванівського (на захід від Бахмута).

Зазначається, що позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки та Веселого, на північний захід - районі Богданівки, на захід від міста - в районі Іванівського, на південний захід - в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь - в районі Шумів і Південного.

Ситуація в Бахмуті. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер вважає, що окупанти РФ прагнуть захопити Часів Яр Донецької області. Росіян посилили атаки на це місто.

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