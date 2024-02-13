Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 лютого?

День революційних змін, які стосуються всіх сфер життя – як професійного, так і особистого. Перш ніж діяти, необхідно продумати всі способи досягнення поставленої мети, але й врахувати можливі наслідки – як приємні, так і не дуже. Будь-які наміри будуть здійснюватися легко та швидко, тому необхідно, щоб вони були добрими: зло протипоказане завжди, але цього дня – особливо.

Терези

Терези отримають відповідь на запитання, яке вони давно – але поки що марно – собі ставлять. Представники знака, як їм здається, вичерпали всі можливі та доступні їм способи зрозуміти, що до чого в ситуації, що склалася, і зневірилися зробити це. Сьогодні довгоочікувана відповідь прийде до них із найнесподіванішого джерела, яке вони не брали до уваги, а, виявляється, саме до нього треба було звернутися насамперед.

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