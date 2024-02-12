"Досить скоро настане час "Ч": у ЗСУ висловилися про наступ росіян

Наступ російських окупаційних військ скоро вичерпається, адже армія ворога відчуває брак особового складу та снарядний голод.

Про це сказав керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі Radio NV.

Євлаш вважає, що наступ, який триває від 10 жовтня 2023 року і дотепер, не може здійснюватися "вічно".

"Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить у дію. Думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі", — сказав керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За словами Євлаша, росіяни вже зараз відчувають снарядний голод, про що, за його словами, свідчать не лише коментарі представників оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Навіть очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що використання противником Ураганів уже є рідкістю, а Смерчів — це взагалі щось таке із неймовірного", — зауважив він.

Окрім того, додав Євлаш, армія Росії відчуває брак особового складу.

Тим часом окупаційні війська Росії успішно просуваються в Авдіївці на Донеччині за двома напрямками — на південному сході та в центрі міста. Як повідомляють західні експерти, росіяни можуть захопити місто найближчими днями або тижнями.

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