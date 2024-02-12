"Досить скоро настане час "Ч": у ЗСУ висловилися про наступ росіян

Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" вважає, що ворог незабаром припинить наступальні дії.
Наступ російських окупаційних військ скоро вичерпається, адже армія ворога відчуває брак особового складу та снарядний голод.
Про це сказав керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі Radio NV.
Євлаш вважає, що наступ, який триває від 10 жовтня 2023 року і дотепер, не може здійснюватися "вічно".
"Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить у дію. Думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі", — сказав керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
За словами Євлаша, росіяни вже зараз відчувають снарядний голод, про що, за його словами, свідчать не лише коментарі представників оперативно-стратегічних угруповань військ.
"Навіть очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що використання противником Ураганів уже є рідкістю, а Смерчів — це взагалі щось таке із неймовірного", — зауважив він.
Окрім того, додав Євлаш, армія Росії відчуває брак особового складу.
Тим часом окупаційні війська Росії успішно просуваються в Авдіївці на Донеччині за двома напрямками — на південному сході та в центрі міста. Як повідомляють західні експерти, росіяни можуть захопити місто найближчими днями або тижнями.
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