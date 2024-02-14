У Чорному морі був підбитий російський корабель "Цезар Куніков" – ЗМІ

В результаті операції ГУР судно затонуло.
У Чорному морі вранці 14 лютого був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Його уразили дрони ГУР Міноборони України.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.
За інформацією співрозмовників видання, удар по ВДК "Цезар Куніков" – це операція української військової розвідки, в результаті якої корабель затонув.
"УП" звернулася по офіційні коментарі з цього приводу.
Що відомо про корабель "Цезар Куніков" – характеристики
"Цезар Куніков" − великий десантний корабель проєкту 775. Судно завдовжки 112,5 м і завширшки 15 м; осадка корабля − 3,7 м. На судні розташоване таке озброєння: 2х2 57-міліметрові артустановки АК-725, 4х8 пускових установок ПЗРК, 2х30 122-міліметрових пускових установок НУРС А-215 "Град-М". Екіпаж корабля − 87 осіб.
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ВДК "Цезар Куніков" може використовуватись для встановлення мінних загороджень; при різних варіантах завантаження:
- 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем у 40 осіб;
- 12 пливучих танків ПТ-76 з екіпажем у 36 осіб;
- підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем у 12 осіб,
- 3 120-мм міномети, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.
Особовий склад десанту − 147 осіб. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії заявили про атаку безпілотниками над Чорним морем, а кримські пабліки повідомили про можливе ураження великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ.
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