В Черном море был подбит российский корабль "Цезарь Куников" — СМИ

В Черном море утром 14 февраля был подбит российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Его поразили дроны ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР.

По информации собеседников издания, удар по БДК "Цезарь Куников" – это операция украинской военной разведки, в результате которой корабль затонул.

"УП" обратилась за официальными комментариями по этому поводу.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" – характеристики

"Цезарь Куников" — большой десантный корабль проекта 775. Судно длиной 112,5 м и шириной 15 м; осадка корабля – 3,7 м. На судне расположено следующее вооружение: 2х2 57-миллиметровые артустановки АК-725, 4х8 пусковых установок ПЗРК, 2х30 122-миллиметровых пусковых установок НУРС А-215 "Град-М". Экипаж корабля – 87 человек.

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БДК "Цезарь Куников" может использоваться для установки минных заграждений; при разных вариантах загрузки:

150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек;

12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек;

подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек,

3 120-мм миномета, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта – 147 человек. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили об атаке беспилотниками над Черным морем, а крымские паблики сообщили о возможном поражении большого десантного корабля Черноморского флота РФ.

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