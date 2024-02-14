ЗСУ назвали гарячу точку на Лиманському напрямку

Наразі гарячою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни, де загарбники зосередили основну увагу та резерви. Армія РФ прагне вийти до річки Чорний Жеребець.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Найгарячіша точка зараз поблизу населеного пункту Терни. Там противник акцентує свою увагу, підтягує туди свої резерви з використанням всієї наявної лінійки озброєння, артилерії, авіації, мінометів, танків та стрілецької зброї", - каже Євлаш.

За його словами, гаряче біля так званого Торського виступу. Сюди, наголошує представник ЗСУ, окупанти акцентують свою основну увагу та стягують основні сили. Росіяни атакують поблизу Тернів й намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець.

"Наші воїни використовуючи ініціативність, креативний підхід намагаються зупинити ворога й докладають максимум зусиль в умовах тих сил та засобів наявних, боєприпасів, які вони мають, щоб відбити та сточити наступальний потенціал противника», - розповів Євлаш.

Як повідомлялося, днями до Авдіївки прийшло підкріплення, щоб втримати місто. Так, у місті провели ротацію деяких підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади. Їх замінили іншими підрозділами ЗСУ.

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