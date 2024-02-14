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Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков"

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Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Цезар Куніков. / Фото: скриншот з відео

доповнюється...

Зранку 14 лютого у Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Операцію провели українські військові спільно з розвідниками. 

Генштаб офіційно підтвердив інформацію, поширену у ЗМІ.

Збройні Сили України спільно з підрозділами Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в момент ураження вороже судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки. 

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