Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Зранку 14 лютого у Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Операцію провели українські військові спільно з розвідниками.

Генштаб офіційно підтвердив інформацію, поширену у ЗМІ.

Збройні Сили України спільно з підрозділами Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в момент ураження вороже судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки.