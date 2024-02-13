В Одессе во время тревоги произошли взрывы

Во вторник, 13 февраля, в Одессе произошли взрывы. Громко было во время воздушной тревоги, которая началась в 14:26.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"Взрывы", – сообщил Телеграмм-канал Одесса INFO.

В свою очередь, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, о работе сил противовоздушной обороны.

К слову, тревога в Одесской области продолжалась более 20 мин — с 14:26 до 14:47. Мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракеты. Между тем, Воздушные силы ВСУ информировали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, ночью против 13 февраля оккупанты ударили по Украине дронами. Силами ПВО было уничтожено 16 ударных БПЛА из 23, запущенных россиянами.

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