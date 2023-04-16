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Три тисячі доларів за фейкових дітей: на Волині аферисти допомагали ухилянтам

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Три тисячі доларів за фейкових дітей: на Волині аферисти допомагали ухилянтам

Фото: pixabay.com

Двоє чоловіків продавали підроблені документи військовозобов’язаним для ухилення від мобілізації.

У Луцьку двоє жителів Чернігова намагалися продати фальшиві свідоцтва про народження  дітей та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з неправдивими відомостями.

Про це йдеться в сюжеті місцевої телерадіокомпанії “Аверс”.

Вартість двох підроблених документів про народження дітей вони оцінили у 120 тисяч гривень (3 тисячі доларів). За такою ж ціною вони продавали тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, в яке було внесено неправдиві відомості.

Під час спроби продажу фальшивок аферистів затримали. Свою вину вони визнали частково.

Тепер чоловіки відповідають за свої дії у Луцькому міськрайонному суді. 

“Під час судового розслідування встановлено, що чоловіки вступили в злочинну змову щодо незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених документів”, – оголосили на судовому засіданні.

Вирок у справі ще не оголошено.

Нагадаємо, у Рівному ухилянти від мобілізації стають студентами денної форми навчання.

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Дата публікації
Перегляди
203
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