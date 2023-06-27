Начинается с буквы "A": Google обновляет лого Android (фото)

Председатель работа больше не является плоской, но она стала "трехмерной".

Новый логотип Android представил Google. Теперь это 3D-голова работа.

Об этом сообщает 9to5Google.

Обновленный логотип начинается с прописной буквы "A". Ранее Android предпочитал написание буквы в нижнем регистре. В обновленном шрифте буквы "n" и "r" округлены, что отсылает к стилю футуристических двухтысячных логотипов.

Новый логотип Android представил Google. Фото: 9to5google

Председатель работа больше не является плоской, но она стала "трехмерной". Впервые обновленную 3D-голову показали на выставке CES 2023 года.

Ранее компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью ИИ, что позволит рекламодателям уделять меньше внимания оформлению контента.

А накануне Google анонсировал создание ИИ, которое должно помочь диагностировать рак и проанализировать результаты УЗИ. Такие модели искусственного интеллекта могут упростить процесс раннего выявления рака молочной железы и срока беременности.

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