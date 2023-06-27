Украина под ракетным ударом со стратегических бомбардировщиков: в Запорожье слышны взрывы

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Российские террористы во вторник, 27 июня, наносят ракетные удары со стратегических бомбардировщиков по территории Украины. В Запорожье слышны взрывы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и запорожские телеграмм-каналы.

В Воздушных силах сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-22М3 совершили пуск ракет в направлении Запорожья. Также регион под обстрелом баллистических ракет.

"Оставайтесь в укрытиях! Зафиксировано движение еще нескольких Ту-22М3 в акваторию Азовского моря!", — предупредили в ВСУ.

Накануне в ПС ВСУ сообщали, что зафиксирован взлет 3-х Ту-22М3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Поэтому в части Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области. Россияне вероятно выпустили ракеты С-300. Известно о 3 погибших и 42 раненых.

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