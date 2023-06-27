РФ снова ударила по Краматорску: есть раненые, в частности ребенок (видео)

Россияне ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

Вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области.

Руководитель Донецкой ОВ Кириленко подтвердил, что россияне попали вблизи кафе, где было большое скопление людей.

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Раненым будут оказывать всю необходимую помощь", — отметил Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

Позже Кириленко уточнил, что в результате ракетных обстрелов Краматорска 15 человек получили ранения. Об этом передает "Радио Свобода".

Глава ОП Андрей Ермак подтвердил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание — с. Беленькое", — отметил он.

По информации корреспондента "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко, работающий на месте происшествия, в результате обстрела ранены, под завалами находятся люди.

"Сегодня вечером россияне ударили по центру и одному из поселков Краматорска. Ударили по питанию, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. О ходе работ будем информировать дополнительно", — отмечает Краматорский городской совет.

Оккупанты снова ударили по Краматорску, есть жертвы

По данным источников "Украинской правды", россияне ударили из системы С-300. По их информации, среди гражданских ранены, в частности, один ребенок.