РФ снова ударила по Краматорску: есть раненые, в частности ребенок (видео)

Россияне ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы.
Вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области.
Руководитель Донецкой ОВ Кириленко подтвердил, что россияне попали вблизи кафе, где было большое скопление людей.
"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Раненым будут оказывать всю необходимую помощь", — отметил Кириленко в эфире общенационального телемарафона.
Позже Кириленко уточнил, что в результате ракетных обстрелов Краматорска 15 человек получили ранения. Об этом передает "Радио Свобода".
Глава ОП Андрей Ермак подтвердил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.
"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание — с. Беленькое", — отметил он.
По информации корреспондента "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко, работающий на месте происшествия, в результате обстрела ранены, под завалами находятся люди.
"Сегодня вечером россияне ударили по центру и одному из поселков Краматорска. Ударили по питанию, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. О ходе работ будем информировать дополнительно", — отмечает Краматорский городской совет.
По данным источников "Украинской правды", россияне ударили из системы С-300. По их информации, среди гражданских ранены, в частности, один ребенок.
Напомним, что вчера, 26 июня, россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь в Днепропетровской области. Погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.
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