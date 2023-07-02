Нічна атака окупантів по Україні: все, що відомо про удари та влучання

Окупаційна армія РФ знову атакувала міста України дронами та ракетами.

У ніч проти неділі, 2 липня, у 11 областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети. Повітряні сили ЗСУ знищили 11 ворожих цілей.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічну атаку.

Чим Росія атакувала Україну та скільки вдалося збити

Загарбники РФ запустили по Україні вісім іранських ударних дронві типу "Shahed" та три крилаті ракети "Калібр".

За інформацією Повітряних сил, пуски "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря. Усі повітряні цілі було знищено.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

Вибухи у Києві та області

У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Київ зазнав атаки дронами вперше за останні 12 днів. ППО збила всі ворожі БпЛА навколо Києва.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема, в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідували. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон. Постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, що відбувається біля Антонівського мосту.

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