"Руйнівний вплив на Росію": директор ЦРУ оцінив наслідки бунту Пригожина

Збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, пише Reuters.

"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям нищівним звинуваченням Кремля у брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і ведення війни російським військовим керівництвом", – сказав Бернс.

Він переконаний, що вплив цих слів, це, зокрема, яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим" – зазначив він.

Він додав, що те, що відбувається в РФ "збройний виклик", утім, наголосив, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть жодної участі".

Заколот Пригожина

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заколот ПВК "Вагнер" у Росії вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку цих найманців у Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перекинуті до Білорусі "вагнерівці" зараз не становлять серйозної загрози, адже їхнє угруповання там недостатньо велике.

Тим часом, Кремль розпочав важке завдання з демонтажу та встановлення контролю над розгалуженою “імперією” засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, яка включає не лише тіньову найману армію, але й пропагандистські ЗМІ та “фабрику інтернет-тролів”, сумно відому втручанням у вибори в Сполучених Штатах.

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